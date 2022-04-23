Арестович розповів, де ворог наразі зосереджує основні зусилля та про невдалі нескінченні перегрупування окупантів

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сьогодні, 23 квітня, у своєму брифінгу розповів про ситуацію у містах Слов'янськ, Краматорськ і Гуляйполе.

За словами Арестовича, ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля у напрямку Слов'янська і Краматорська та намагається наступати на Гуляйполе:

"Протягом доби воєнно-політична обстановка довкола України суттєво не змінилася. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на напрямку Слов'янськ, Краматорськ. Намагається розвивати наступ у напрямку міста Гуляйполе. Проводить активні штурмові пошукові дії, шукає слабкі місця нашої оборони, щоб зосередити на них основний удар. Але поки йому це не вдається вже шосту добу поспіль. Він там перегруповується і перегруповується, ну, будемо чекати результати цього перегрупування. Щось мені підказує, що вони будуть невтішні для противника", - сказав Арестович.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 23 квітня

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави.

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