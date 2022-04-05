Арестович розповів, коли закінчиться активна фаза бойових дій

За словами Арестовича, є два виходи із ситуації: ми або ліквідуємо всіх російських окупантів, або підписуємо мирну угоду та зберігаємо життя.

Активна фаза бойових дій в Україні має закінчитись до середини квітня.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

“Активна фаза має закінчитись десь до середини квітня. А далі розпочнеться “партизанка”. І ми вб'ємо всіх, хто тут лишився. Це якщо вони не підуть на мирну угоду. Але треба розуміти, що наших солдатів та мирного населення може загинути багато”, - розповів Олексій Арестович.

Він також додав, що є два виходи із ситуації: ми або ліквідуємо всіх російських окупантів, або підписуємо мирну угоду та зберігаємо життя.

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