Арестович розповів непрості новини з Маріуполя: окупанти намагаються придушити спротив наших захисників

У Маріуполі окупанти продовжують атаки, але наші захисники тримаються.

Ворог намагається атакувати у всіх напрямках. Особливо непроста ситуація у Маріуполі, де російські окупанти поновили авіаудари в районі "Азовсталі".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

“Є і непрості новини у нас. Непрості новини полягають в тому, що ворог намагається придушити спротив захисників Маріуполя. В районі "Азовсталі" поновили авіаудари, по території заводу, намагаються проводити штурмові дії. Наші захисники тримаються, незважаючи на складну обстановку, і навіть роблять контрвилазки”, - сказав він.

Напередодні російський президент оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

Президент США Джо Байден назвав нинішні події "критичним моментом" у конфлікті. Він пообіцяв відправити в Україну десятки гаубиць, 144 тисяч одиниць боєприпасів та тактичні безпілотники. Байден також оголосив про плани заборонити афілійованим з Росією торговим судам заходити до портів і прибережних вод США, що доповнить новий раунд західних санкцій щодо Москви.

Чому Маріуполь порівнюють із сирійським містом Алеппо

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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