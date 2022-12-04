Арестович розповів про напрямок, звідки можуть вибити окупантів: "Запахло жестом доброї волі"

Окупанти можуть потрапити у пастку в Енергодарі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку область, оскільки там вони можуть зазнати поразки.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович наголосив, що окупанти можуть зазнати розгрому в місті Енергодар Запорізької області, а тому побоюючись наступу, вони можуть покинути Запорізьку АЕС та місто Енергодар, видавши це за "жест доброї волі". Радник Офісу президента зазначив, що це можливо у випадку наступу на Мелітополь.

"Нам там навіть воювати не треба: ми підійшли, оточили, почекали, поки вони там зд*хнуть і забрали Запорізьку АЕС тепленькою і без єдиного пошкодження. Вони це знають. Тому всі розмови - не жест доброї волі, а це їхні заходи із відчайдушних спроб забезпечити оборону півдня і зробити так, щоб частина їх сил і засобів не потрапили в пастку, в тому числі й в Енергодарі", - пояснив Арестович.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Російські терористи ще на початку війни захопили Запорізьку АЕС. Окупанти постійно обстрілюють атомну станцію, тероризуючи світ ядерною катастрофою.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС, яку вони захопили, та погрожують ядерним тероризмом.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Вони обговорили питання створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

За даними ГУР МО, росіяни обкрадають співробітників Запорізької АЕС, який Україна платить зарплату.

Читайте також: