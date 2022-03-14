Арестович розповів про плани звільнення тимчасово окупованих містечок та сіл

Радник голови ОП наголосив, що зараз найважливіше - це ЗСУ.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що попри те, що окупанти тимчасово захопили українські містечка та села, ЗСУ їх все одно планує звільнити.
Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Арестович зазначив, що зараз найголовніше - це зберегти українську армію, яка здатна дати відсіч ворогу. А тому Україна не має наміру відправляти на загибель своїх військових.
"Яку б кількість військ там не виставили в опозиційну оборону, її "перемеле" російська авіація без жодних шансів утримати", – зазначив він.
За словами Арестовича, тепер у нас є вибір: або маневрова оборона, коли ЗСУ відходять, щоб не потрапити під нищівний удар, а потім знову контратакують, або героїчна смерть українських військових, що також не допоможе утримати містечко або село.
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