Арестович розповів про ситуацію у Бахмуті: "Хочуть повторити те, що було у Сєвєродонецьку"

Арестович заявив, що історію із захопленням Сєвєродонецька росіяни не повторять.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про плани окупанти у Бахмуті. Він зазначив, що росіяни планують повторити той самий сценарій, який був у Сєвєродонецьку.

Про це він сказав 30 листопада у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Росіяни хочуть вийти на захід від Бахмута і сподіваються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб оточити місто", - сказав Арестович.

Радник Офісу президента наголосив, що росіяни у Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку та змусити ЗСУ залишити місто. Проте Арестович переконаний, що це - неможливо.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок залишається найскладнішим на лінії фронту. Російські окупанти постійно атакують це місто та обстрілюють ЗСУ. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що там зараз тривають найзапекліші бої.

За повідомленнями російських окупантів, їм вдалося просунутися в напрямку кількох сіл в районі Бахмута. Російські джерела стверджують, що ЗС РФ захопили Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку, Зеленопілля, Підгороднє.

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