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Арестович розповів про втрати російських мобілізованих на Херсонщині: селять величезними масами

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Арестович розповів про втрати російських мобілізованих на Херсонщині: селять величезними масами

Фото: скриншот з відео

Мобілізованих селять великими групами, через що вони масово гинуть.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ в Херсонській області ліквідовують багато мобілізованих, оскільки їх завозять великими групами. 

Про це він сказав 17 жовтня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"Дуже багато накриваємо мобілізованих. Їх туди привозять, селять величезними масами від 500 до 2 000 осіб в одному місці. І схибити по них складно, навіть якщо ми дуже хотіли б. Серед них стрімко наростають втрати... Навіть Суровікін сьогодні сказав, що на Херсонщині дуже складно. Ну якщо ти пригнав тисячі мобілізованих, а з них 1 500 вбитих та поранених за дві доби, то, напевно, можуть бути всякі "непрості рішення", - сказав Арестович. 

Мобілізація в Росії 

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. За різними даними до окупаційної армії планують призвати від 300 тисяч до одного мільйона осіб. 

Хоч і в Росії обіцяли, що мобілізовані проходитимуть підготовку, проте це не так. Ще на початку жовтня стало відомо про перших мобілізованих, які загинули на території України. Серед них є навіть чиновник з Москви. 

Також в окупаційної армії є проблеми через міжетнічні конфлікти. Як стало відомо, у селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Це сталось через те, що командир окупантів назвав Аллаха боягузом. 

Раніше Арестович прогнозував, що в Україні може початись нова хвиля мобілізації. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
634
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