Арестович розповів про втрати серед російських мобілізованих та коли це відчують в РФ

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що щодоби Росія ліквідованими та пораненими втрачає до 600 окупантів. Проте втрати серед мобілізованих ще недостатні, щоб це відчули громадяни держави-окупантки.

Про це він сказав 24 жовтня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович пояснив, що втрати серед мобілізованих є, проте вони ще недостатньо великі, щоб спровокувати у Росії якийсь сплеск.

"Щоб воно почало бити по мізках, потрібно ще місяць-два", - сказав Арестович.

Радник ОП наголосив, що зараз складно порахувати, скільки серед ліквідованих окупантів є мобілізованих.

"Скільки серед них мобілізованих - складно порахувати. В загальному на фронті - 500-600 осіб ми виводимо зі строю. Але це не всі ліквідовані, серед них є поранені. Виходить так, що Росія за добу втрачає одну батальйонно-тактичну групу. Співвідношення втрат України та Росії 1 до 6", - повідомив Арестович.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в РФ. За офіційними даними, до окупаційної армії планували призвати до 300 осіб, проте росЗМІ вважають, що може йтись про мільйон мобілізованих.

Мобілізовані на фронті почали з’явилися вже через два тижні. І відразу почали потрапляти в полон до українських військових.

Видання The Guardian наголошує, що всього за кілька днів після оголошення мобілізації російські окупанти вже почали повертатись додому в трунах. Один із мобілізованих із Челябінська встиг пробути на фронті 5 днів, де його ліквідували.

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