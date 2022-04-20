Загалом, українські військові пів батальйона, батальйон за добу виводять зі строю.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, скільки часу ЗСУ розбиватимуть "великий наступ" на Донбасі.
Орієнтовний термін Арестович назвав в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
"За добу ЗСУ знищили підсилений батальйон. Це 600 осіб. Загалом, ми пів батальйона, батальйон за добу виводимо зі строю. 25 тисяч російський військ – це 30 БТГ десь, вистачить їх на два тижні, приблизно, навіть менше", - зазначив він.
Арестович додав, що "ще може з Валуєк прибути тисяч 10, які пишуть рапорти на звільнення…"
"Два тижні десь", - підсумував радник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що на півдні України командування окупантів погнало своїх солдатів на українські кулемети.
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