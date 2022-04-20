Арестович розповів, скільки часу ЗСУ розбиватимуть "великий наступ" на Донбасі

Арестович розповів, скільки часу ЗСУ розбиватимуть "великий наступ" на Донбасі

Загалом, українські військові пів батальйона, батальйон за добу виводять зі строю.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, скільки часу ЗСУ розбиватимуть "великий наступ" на Донбасі.

Орієнтовний термін Арестович назвав в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"За добу ЗСУ знищили підсилений батальйон. Це 600 осіб. Загалом, ми пів батальйона, батальйон за добу виводимо зі строю. 25 тисяч російський військ – це 30 БТГ десь, вистачить їх на два тижні, приблизно, навіть менше", - зазначив він.

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Арестович додав, що "ще може з Валуєк прибути тисяч 10, які пишуть рапорти на звільнення…"

"Два тижні десь", - підсумував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що на півдні України командування окупантів погнало своїх солдатів на українські кулемети.

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