Арестович розповів, скільки насправді "кадирівців" в Україні, де та як вони воюють

Арестович розповів, скільки насправді "кадирівців" в Україні, де та як вони воюють

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив орієнтовну кількість "кадирівців", які беруть участь у війні проти України.

За його словами, можна говорити орієнтовно про 25 тисяч, з яких - не менше п'яти тисяч загинуло та поранено. Тікток війська Кадирова, як вважає Арестович, прибули в Україну не лише з Чечні, а загалом із кавказьких республік.

Про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Радник ОП додав, що перед "кадирівцями" стояло завдання захопити Київ, але відразу, після перших втрат, у них впав дух воювати.

"Їх було не менше 10 із половиною тисяч під Києвом; у Бучі, зокрема, це цифра, яку я точно бачив. І приблизно стільки ж було під Маріуполем. Яка частина їх туди з-під Києва приїхала, а яка була окремо — важко сказати. За планом вони мали захопити Київ. Але тільки я знаю, на мою думку, три випадки, коли накривали кадировські колони артилерією та авіацією, причому там 30-40 машин за раз. Вони й у наземні засідки попадали, і наш спецназ їх дуже похитнув. Настрій у них одразу впав — ще, по суті, не вступаючи з нашими військами до бою, просто від авіації та від артилерії", - сказав Арестович.

Радник голови Офісу президента підтвердив інформацію, яка поширювалася у низці ЗМІ, про приїзд скандального очільника російської Чечні Рамзана Кадирова до Маріуполя.

"Потім, за нашими даними, у (Рамзана - ред.) Кадирова була дуже неприємна розмова з Путіним щодо реальної боєздатності. Потім їх перекинули до Маріуполя. Він особисто приїхав туди, їх надихнув. За цю героїчну вилазку отримав звання генерал-лейтенанта. Потім вони почали знімати кумедні відео, де вони нібито воюють. Де навіть не професійні військові, а звичайні журналісти бачать, що це є постановочні відео. Вони рухаються в третьому-четвертому ешелоні — щоб знятись, щоб щось зобразити. В окремих бойових епізодах, які не дуже напружені, вони беруть участь", - зазначив він.

Як повідомляли раніше, Олексій Арестович розповів про розвиток подій після 2-3 тижнів боїв в Донецькій та Луганській областях.

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