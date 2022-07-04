Арестович розповів, скільки російських військових знищив Путін заради Лисичанська

Захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч військових.

Також загарбники на цьому напрямку втратили багато бронетехніки.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.

"Там жахливі втрати. За найскромнішими підрахунками, там "лягло" три бригади російських окупантів і кілька танкових батальйонів. Тобто десь 7 тисяч загарбників, а може й більше. Це дані нашої розвідки. За цим всім є втрати у тилу: тільки за сьогодні вони втратили великі склади боєприпасів у Торезі, Сніжному, Хрустальному, Донецьку. Також були підірвані склади на Херсонському напрямку", - сказав Арестович.

Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов наголосив, що в Росії триває процес вибору "наступника" Путіна.

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