Арестович розповів, скільки російських військових знищив Путін заради Лисичанська

Захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч військових.
Також загарбники на цьому напрямку втратили багато бронетехніки.
Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.
"Там жахливі втрати. За найскромнішими підрахунками, там "лягло" три бригади російських окупантів і кілька танкових батальйонів. Тобто десь 7 тисяч загарбників, а може й більше. Це дані нашої розвідки. За цим всім є втрати у тилу: тільки за сьогодні вони втратили великі склади боєприпасів у Торезі, Сніжному, Хрустальному, Донецьку. Також були підірвані склади на Херсонському напрямку", - сказав Арестович.
Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов наголосив, що в Росії триває процес вибору "наступника" Путіна.
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