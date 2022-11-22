Арестович розповів, скільки російських танків захопили ЗСУ: більше, ніж в України було до війни

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ захопили в росіян більше танків, ніж у нас було до початку війни. Він наголосив, що російські окупанти залишаються основними постачальниками військової техніки Силам оборони України.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович повідомив, що під час контрнаступу на Харківському напрямку ЗСУ захопили стільки техніки, скільки б вистачило на дві механізовані танкові бригади. Саме окупанти зараз є основними постачальниками важкого озброєння для ЗСУ.

"У нас зараз російських танків не пам'ятаю точно, але чи не більше, ніж було українських до початку конфлікту. Або половина приблизно від цієї кількості - захоплена, відремонтована та воююча техніка", - сказав Арестович.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти планували захопити Київ та встановити у нашій державі маріонеткову владу. За даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, росіяни планували повернути до влади державного зрадника Віктора Януковича.

Проте ЗСУ дали гідну відсіч загарбників та провели успішні контрнаступи у північних областях, на Харківському та Херсонському напрямках.

Станом на 21 листопада окупаційна армія втратила 84 600 загарбників, 278 літаків, 261 вертоліт та 2892 танків.

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