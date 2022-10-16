Арестович розповів, скільки військ треба Путіну, щоб він знову захотів їх "жбурнути на Київ"

Арестович попередив, що станеться багато разів "Чорнобаївка" і на тому все закінчиться.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що для повторного наступу на Київ Росія може накопичити 20-30 тис. військових і вважатиме, що цього достатньо.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Щоби Путіну прийшло в голову жбурнути їх знову на Київ, їх достатньо накопичити тисяч 20-30. І він вважатиме, що це достатня загроза, щоб нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі", – сказав Арестович.

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"Але боюся, що повториться травма Чорнобаївки – просто протягом кількох днів станеться багато разів "Чорнобаївка", і на цьому все закінчиться", – зазначив він.

Загроза наступу на Київ

Президент РФ Володимир Путін готує концентрацію військ у Білорусі задля можливого повторного наступу на Київ або задля відтягування ЗСУ на північний кордон від інших ділянок фронту. Таку думку висловив аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін.

Схожу думку висловив і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він припустив, що Росія може спробувати знову піти на Київ з боку Білорусі, проте не виключено, що країна-агресорка просто створює таку видимість, аби відтягти українські війська з інших напрямків фронту.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Однак для цього Росії необхідно створити сили6 на що піде два-три місяці.

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