Арестович розповів, скільки військ зібрала Росія для наступу на сході України

Арестович розповів, скільки військ зібрала Росія для наступу на сході України

Радник голови ОП зазначив, що порівняно з початком війни, це небагато.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, скільки військ зібрала Росія для наступу на сході України.

За його словами, на найбільш "хороброму" Ізюмському напрямку зібрано приблизно 15 тисяч окупантів. А на всіх інших – по 4-5. Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну.

"А всього в цьому "страшному" наступі повинні були аж тисяч 35 взяти участь. Це максимум. Порівняно з початком війни - це таке собі. Це на усіх напрямках, з відволікальними ударами. Тому завдання скромнішають з кожним днем дедалі більше, і цілі війни скромнішають", – поділився політик.

Нагадаємо, Арестович назвав нову головну ціль Росії у війні. Політик поділився, що кожні 10 днів у окупантів нова ціль.

Читайте також: