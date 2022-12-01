Арестович розповів, як легіон "Свобода Росії" розгромив вагнерівців та про появу Башкирської роти

На боці України у складі ЗСУ з Росією воює Башкирська рота, до якої входять уродженці Башкирії.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Крім легіону "Свобода Росії", який воює під Бахмутом… До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розметелили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не припиняють вражати. В нас Башкирська рота з’явилася. Вона не в легіоні, вона окремо в ЗСУ зараз. Але це вже ціла рота уродженців Башкирії. Вони набралися і захотіли бути національним підрозділом у складі. Ну, будь-ласка", – розповів Арестович.

Він також ствердно відповів на запитання Фейгіна, чи вітаються в Україні такі національні роти. Радник ОП додав, що на боці України воює і Тюркська рота з назвою "Туран".

Нагадаємо, від березня на боці України проти окупантів воюють росіяни, що входять до складу легіону "Свобода Росії". Це добровольці з числа колишніх російських військових, які виступають проти путінського режиму.

З часом осередки легіону "Свобода Росії" з'явилися і на території самої РФ, де проводять активні дії.

Так, у листопаді в російському Єкатеринбурзі активісти легіону "Свобода Росії" підпалили залізничні потяги з пальним, яке мали доправити окупантам на війну проти України.

Унікальні кадри: військові вперше показали, як вистежують російські ракети

Читайте також: