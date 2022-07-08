Арестович розповів, як окупант здав ЗСУ танк, отримав $10 тис. і здався в полон

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про випадок, коли російський військовий пригнав українським захисникам власний танк і здався в полон.

За зданий танк окупантові виплатили обіцяні 10 тис. дол.

Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Навіть танк пригнали один. Хоробрий механік-водій отримав 10 тисяч доларів. Один солдат викрав. Це єдиний відомий мені випадок. В полон здався", – розповів Арестович.

Він також ствердно відповів на уточнювальне запитання Фейгіна про те, чи справді окупантові виплатили 10 тис. дол.

"Звісно, святе діло", – сказав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що 7 липня українські військові відбили ворожу спробу наступу на Слов'янськ, під час якої російські окупанти втратили танкову роту і понад 200 членів особового складу.

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