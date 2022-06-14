Арестович розповів, як Росія готувалася до наступу на Україну з 2014 по 2018 рік

Арестович розповів, як Росія готувалася до наступу на Україну з 2014 по 2018 рік

200 тисяч боєприпасів було зірвано з 2014 по 2018 рік на українських складах. До цього часу це не розслідувано до кінця, не названі винні.

Ставка на другому Рамштайні була зроблена на закупівлю радянських боєприпасів і радянських типів озброєння в усьому світі і передачі їх Україні. А коли пробіглися по світу, то з’ясували, що купувати-то нічого. Радянських снарядів вже нема.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у ефірі "Фейгін Live".

"Радянських ракет – до "Смерчів", "Ураганів", "Градів" – уже ніде нема. Порох живе 25 років, потім розкладається, а від моменту розпаду Радянського союзу минуло 30 років, 31 уже. Було трохи у Бразилії, Ірані, Бахрейні до "Смерчей" ракет. От їх спробувала викупити РФ, в першу чергу для того, щоб нам не дістались. Але це півбіди. До початку повномасштабного вторгнення в зоні ООС було використано 70 тисяч боєприпасів, а 200 тисяч - було зірвано з 2014 по 2018 рік на складах, коли РФ готувалася до наступу. І там була зірвана основна номенклатура, яка нам потрібна: ракети до "Смерчів", "Ураганів", боєприпаси 152 мм і ракети до "Буків". До цього часу це не розслідувано до кінця, не названі винні", - сказав Арестович.

Він додав: "Я думаю, це були диверсії Москви. Але мені б хотілося дізнатися, яку роль в цьому зіграв Петро Порошенко".

За словами Арестовича, це була підготовка Росії до війни проти України.

Нагадаємо, раніше Арестович порівняв Путіна зі Сталіним та назвав три речі, які не розуміє кремлівський диктатор.

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