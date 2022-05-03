Арестович розповів, як російський окупант в Україні підірвав БТР з собою та товаришами по службі

Арестович розповів, як російський окупант в Україні підірвав БТР з собою та товаришами по службі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив про міжусобиці серед російських військових, що воюють в Україні. Зокрема, одна з таких суперечок призвела до вибуху в російському бронетранспортері.

Такі сварки серед російських окупантів відбуваються постійно.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 3 травня.

"Дуже цікава ілюстрація – постійні сварки в особовому складі, який озвірів вже до такої міри, що вже кидається на своїх. Засинають на постах. Командири скаржаться, що виставляєш пости, варту, приходиш, а вони сплячі, тому що виснажені. І командир скаржиться один там ротний іншому, каже, що "у мене посварилися солдати в БТРі. Крик, шум гам, потім вибухає граната. Ми залазимо туди, а там всі вбиті". Тобто до таких речей доходить", – розповів радник керівника ОП.

"Ось вам стан військ, які з погляду російської офіційної пропаганди, продовжують розвивати успішний наступ", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента також розповів, як російські окупаційні війська продовжують зазнавати поразки на території України.

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