Арестович розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб ліквідувати 100 тисяч мобілізованих росіян

Україні, щоб ліквідувати 100 тисяч російських мобілізованих, потрібно більше артилерії.

Якщо західні партнери України дадуть орієнтовно 200 одиниць гаубиць, то це може суттєво вирішити проблеми із мобілізованими на полі битви.

Про це 29 вересня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Потрібно більше артилерії. Щоб ліквідувати 100 тисяч окупантів нам потрібно ще 200 гаубиць. Це дозволить зробити маневри силовими методами. Було б добре отримати танки та бронетранспортери, але головне - це артилерія. Бо снарядів зараз дають багато, бракує установок. Можливо, вдасться вмовити", - сказав Арестович.

Нагадаємо, мобілізовані російські війська можуть спробувати наступати з боку Білорусі на Київ та Чернігів. Адже російський диктатор Володимир Путін страшенно хоче повторити наступ на українську столицю.

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