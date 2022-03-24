Арестович розповів, які фото й відео ЗСУ можна публікувати в Інтернеті

Викладати відповідні фото можна тільки, якщо вони взяти від офіційних джерел.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав усіх, хто полюбляє знімати та публікувати військову техніку та позиції військових, добре подумати перш ніж це робити.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 24 березня.

"Нагадую всім, що Верховна Рада України посилила відповідальність за знімання Збройних сил України та інших військових формувань під час пересування або перебування на місці. Терміни там такі, що я раджу всім любителям знімати і викладати, подумати ще раз, чи варто це робити, попри стільки попереджень", – сказав Арестович.

"Нагадую, що офіційні фото і відео, які викладало Міністерство оборони, Генеральний штаб та інші офіційні державні та військові органи ви можете викладати після того, як ви їх побачили, і з посиланням на першоджерело", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, згідно з рішенням Верховної Ради, поширення інформації про прямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну та по території України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.