Арестович розповів, які області України російські окупанти хочуть захопити та що у цьому випадку робитиме РФ

Арестович розповів, які області України російські окупанти хочуть захопити та що у цьому випадку робитиме РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, які області України уряд Росії наказав російським військовим захопити.

За словами політика, окупанти планують захопити межі Херсонської, Луганської, Донецької і частково Запорізької областей.

Про це Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

На думку політика, саме після цього російський уряд заявить, що готовий до перемир'я.

"Накреслення військового задуму російського зрозуміле. Нічого не змінюється. Межі Херсонської, Луганської, згодом межі Донецької і, можливо, частково Запорізької. Туди ж працює путінський наказ. Задум компанії зрозумілий. Потім Путін, найімовірніше, скаже Європі: "Ми все. Ми захопили все, що ми хотіли. Ми готові до переговорів. Давайте будемо миритися". І великою помилкою Європи було б погодитися на ці перемовини", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович з нецензурною лайкою звернувся до країн Заходу, які пропонують Україні відмовитися від частини своїх територій заради миру в Європі.

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