Арестович розповів, яке завдання-максимум щодо закінчення війни ставить Україна

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що питання звільнення Криму, а також Донецької та Луганської областей вирішуватимуть дипломатичним шляхом.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Щонайменше вигнати їх на території станом на 23 лютого. Як максимум, повністю звільнити всю територію. Але ми чудово розуміємо, що це неможливо", - зазначив він.

Він також зазначив, що питання щодо Донбасу та Криму, скоріше за все, буде вирішуватись дипломатичним шляхом.

"Бо у військовому відношенні, по-перше, для цього треба десь взяти військо – точніше, техніку. А чи дасть нам її Захід у такій кількості – це велике питання, бо наступ набагато складніший, ніж оборона. Потрібно мати кратну перевагу, великі запаси, інакше ми зазнаємо дуже великих втрат. Чи готові ми до цього? Це дуже велике питання. Донбас і Крим вирішуватимемо політико-дипломатичним шляхом, працюватимемо далі", - повідомив він.

Нагадаємо, Арестович вважає, що сил, які російські війська зібрали на Донбасі, замало, щоб рішуче перемогти.

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