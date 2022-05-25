Арестович розповів жителям Запоріжжя, чи покидати їм місто

Радник керівника ОП прокоментував скупчення російських військ на окупованій частині Запорізької області.
Жителям Запоріжжя наступ росіян поки не загрожує.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському журналістові та правозахисникові Марку Фейгіну.
"У Василівці росіяни зібрали три батальйонно-тактичні групи. Питання, куди вони підуть: на Степногорськ на північ, чи на Оріхів, підпираючи його зліва. Одразу хочу попередити жителів Запоріжжя, що поки що їм нічого не загрожує по землі (йдеться про сухопутний наступ РФ. — Ред.). Поки що не нападають. Коли нападатимуть, вас попередить військова адміністрація, що потрібно виїжджати з міста", — розповів Арестович.
Раніше Олексій Арестович розповів про нове завдання армії РФ.
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