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Арестович спрогнозував, коли почнеться контрнаступ ЗСУ: "Раніше, ніж очікувалось"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Арестович спрогнозував, коли почнеться контрнаступ ЗСУ: "Раніше, ніж очікувалось"

Скриншот з відео

Також Арестович привітав Путіна з тим, що Україна все ж стане членом НАТО.

Військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ ЗСУ почнеться раніше, ніж цього очікують. 

Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним. 

"Усі дуже часто говорять про контрнаступ навесні. Очевидно, що він станеться, але набагато раніше. Я нічого не знаю про терміни наступу, але дуже багато зараз про це говорять. А де та коли станеться контрнаступ - вирішить Генштаб", - сказав Олексій Арестович. 

Також оглядач зазначив, що зараз на Заході уже ні в кого немає сумнівів, що Україна після війни з Росією стане членом НАТО. 

"Особисто вітаю, Володимира Володимировича та його оточення з цим. Вони починали війну, щоб Україна ніколи не вступила до Альянсу, але отримали все навпаки", - сказав оглядач. 

Контрнаступ ЗСУ: що відомо  

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники сповнені рішучості продовжувати підтримку України та вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що є два варіанти контрнаступу ЗСУ: перший - це наступ і відсікання угропування російських військ від кордону Російської Федерації. Другий – розсікання навпіл російського угруповання з виходом на Азовське узбережжя, із Запорізької або Донецької областей. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1025
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