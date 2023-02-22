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Арестович спрогнозував, коли і за яких умов розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Арестович спрогнозував, коли і за яких умов розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Початок українського контрнаступу стримує тільки час, потрібний для постачання західного озброєння та формування нових військових підрозділів.

Для того, щоб ЗСУ перейшли у контрнаступ не потрібно жодних сторонніх стимулів. Його стримує лише недостатня поки що кількість озброєння та військової техніки від західних партнерів. 

Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Арестович у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

“Нас не треба підганяти, ми [ЗСУ] самі рвемося у контрнаступ. Вся ця “підгонка” впирається лише в одне — коли буде озброєння і техніка, і коли будуть укомплектовані нові з’єднання на рівні бригад. Коли це буде готово ми підемо у контрнаступ”, - вважає експерт. 

За його словами, навіть погода в цій ситуації має другорядне значення. Однак, за його прогнозом, український наступ розпочнеться з другої половини весни.

Нагадаємо, західна преса повідомляє, що Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, щоб закріпити свої успіхи на полі бою.

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Дата публікації
Перегляди
304
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