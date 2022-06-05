Арестович спрогнозував, коли ЗСУ повною мірою перейдуть у контрнаступ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українські захисники повною мірою перейдуть в контрнаступ у другій половині липня або в серпні.

Однак, як наголосив Арестович, все залежить від поставок озброєнь західними партнерами.

Таку думку радник голови ОП висловив в інтерв'ю для DW.

"Тільки після того (почнеться контрнаступ, - ред.), як зброя надійде в достатній кількості, щоб ми сформували щонайменше 4-5 повноцінних бригад, які зможуть перейти в наступ. За темпами - це друга половина липня або серпень", - зазначив він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що війна з Росією завершиться ще 2022 року. Окрім цього, очільник оборонного відомства попередив, що РФ може напасти на інші країни Європи. За словами Резнікова, після України Путін може розв’язати війну проти Польщі, країни Балтії, Словаччини та інших.

Звернення Володимира Зеленського за 4 червня

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