Арестович спрогнозував тривалість боїв за Донбас і пояснив, чому застрелився командир російського танкового полку

Із дев’яти напрямків російського наступу в Україні залишилося тільки два.

Головне завдання, яке поставив Кремль перед російськими військами, тепер полягає в захопленні Донбасу. На це вказує кількість армійських підрозділів, які задіяні на цьому напрямку.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, Путін розпочав кампанію на дев’яти операційних напрямках – Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганська та Донецька області, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя. Тепер же російські війська зосередилися лише на двох - ведуть бої в зоні ООС та в Маріуполі, а також намагаються просунутися у бік Запоріжжя та Херсона.

“На шести напрямках вони зазнали поразки. Вони не мають сил наступати. Вони намагаються провести часткову мобілізацію, щоб поповнити ряди армії. Також призивають резервістів за системою "Барс" — це як у нас оперативний резерв. Але і це просувається погано. Їх командир танкового полку, якому поставили завдання підняти техніку, подивився, що з 30 танків заводиться один, і в результаті застрелився”, - зауважив Арестович.

За підрахунками радника голови ОПУ, у російських ЗС десять наземних армій, плюс десантники та морська піхота.

“З цих десяти армій вони атаку розпочали вісьмома. Дві залишили у Росії. Потім ті дві теж перекинули сюди. І останні десять батальйонно-тактичних груп, які вони назбирали, їдуть із Далекого Сходу. Зняли "миротворців" із Грузії, з Вірменії”, - перерахував він.

Таким чином, на думку Арестовича, Росія наразі фактично немає армії, оскільки із 120 батальйонів, які вони задіяли, близько 20 знищено повністю, близько 40 - частково не боєздатні.

“Єдине місце, де вони намагаються наступати, це Донбас. Там за вісім років налагоджено шляхи постачання, придушено український опір, нема кому партизанити. Але оскільки наші війська вимотані і зазнали втрат, то їм вдається тиснути. Наше військове командування це знає та вживає певних дій. Для наших військ там ситуація непроста. На Донбасі чекає два тижні важких боїв і їхня доля визначить другу фазу війни”, - спрогнозував він.

Нагадаємо, російські окупанти готуються до масованого наступу на Донбасі.

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