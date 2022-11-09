Арестович спрогнозував звільнення Криму: росіяни втечуть з України, як зайчики

Радник Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російські військові втечуть з усієї захопленої України, зокрема анексованого Криму.

Про це радник ОП сказав у розмові з російським адвокатом, опозиціонером та журналістом Марком Фейгіним.

За слова Арестовича, втеча окупантів із Херсона - це четвертий великий відступ від початку повномасштабного вторгнення РФ. Він також додав, що оголошення про так званий "відхід" армії РФ із Херсона означає, що стався стратегічний перелам у війні.

"Це четвертий великий відступ (російських військ - ред.) за 8 місяців. А як із "території" проголошеної Російської Федерації - вперше. Підуть з усією України, зокрема і Криму, як зайчики. Росіяни побіжать швиденько, можете не сумніватися. Звільнення Херсона - це буде величезною стратегічною поразкою РФ", - сказав він.

Коли ЗСУ можуть звільнити Крим

Українська армія може звільнити Крим 2023 року – таку оцінку дав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. На думку американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса, ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Втім, такий прогноз стане реальністю за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

Зауважимо, що 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ за річку Дніпро в Херсоні. Україна наразі не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

За прогнозами голови воєнної розвідки України Буданова, операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

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листопада.