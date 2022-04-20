Арестович спростував повідомлення про масивний наступ на Запорізькому напрямку

Арестович спростував повідомлення про масивний наступ на Запорізькому напрямку

На Гуляйпільському напрямку противник намагається просуватися, але про наступ не йдеться.

Попри анонси, запевнення, повідомлення про масивний наступ на Запорізькому напрямку, ворог там просувається обережно, потрапляючи під удари української авіації.

Про це сьогодні, 20 квітня, під час брифінгу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Вперед окремими ротними тактичними групами - по 100 людей з технікою. І потрапляє під удари нашої авіації та наземних сил, які ведуть там активну маневренну оборону", - повідомив Арестович.

Він наголосив, що тримається Маріуполь, а також нагадав про анонсований гуманітарний коридор з міста.

"Бої точаться в районі заводу "Азовсталь" і в деяких інших районах. Сьогодні анонсований гуманітарний коридор з Маріуполя. Тож, всі, хто мене може почути, я закликаю: скористайтеся цим коридором", - додав він.

Нагадаємо, сотні людей залишаються під завалами заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Напередодні росіяни скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними вагою до 3 тонн.

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