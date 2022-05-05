Арестович та Фейгін прокоментували можливий ядерний вибух та мобілізацію в РФ: "Вони виміряли внутрішньоросійську проблематику"

Арестович та Фейгін прокоментували можливий ядерний вибух та мобілізацію в РФ: "Вони виміряли внутрішньоросійську проблематику"

Ніякого ядерного удару по Україні та мобілізації в РФ не буде.

Очільник Кремля та його оточення змінили риторику щодо того, про що йшла мова раніше.

Про це під час інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну повідомив радник голови Офіса президента Олексій Арестович.

“Вони там виміряли внутрішньоросійську проблематику. Зрозуміли, що ця тема дуже хвилює народ. Кількість спалених військкоматів хоча б про щось каже. Мобілізація вкрай непокоїть росіян, відповідно – вкрай непокоїть Кремль”, - наголосив Олексій Арестович.

Зі свого боку Марк Фейгін, посилаючись на голову Держдуми РФ Володіна додав, що з боку РФ первинного ядерного удару не буде. Цю інформацію підтвердив і Олексій Арестович.

“Це чіткі сигнали. Весь світ завмер напередодні 9 травня і чекає, що вони виконають. І вони (РФ, - ред.) зробили цілу низку заяв, які показують, як вони готові рухатися: що ядерного удару не буде, мобілізації не буде”, - наголосив радник голови ВП.

Нагадаємо, що голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області.

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