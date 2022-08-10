Арестович: "Вибухи на контрольованих Росією територіях – це перші ластівки"

Активні зміни в Росії щодо України почали робити в кремлівських кабінетах після Помаранчевої революції (22 лист. 2004 р. – 23 січ. 2005 р. – ред.). Коли 2014-го РФ спробувала анексувати Крим і розв'язала війну на Донбасі, стало зрозуміло, що цим вони не обмежаться.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, російське керівництво, спираючись на високі ціни на нафту і газ, створило чергову порцію ілюзій для своїх громадян.

"Що санкції особливо не діють, рубль стабільний, "спецоперація в Україні йде за планом". Крах цих ілюзій тільки почав проступати. І вибухи на контрольованих Росією територіях – це перші ластівки. Попереду поразка на полі бою. Як кажуть економісти, санкції проти РФ почнуть діяти лише з вересня. І посилюватимуться. Це процес на десятиліття", - каже Арестович.

Він наголосив, що відмова від російських енергоносіїв – незворотний процес. А на цьому і тримається вся "велич".

"Людожерський режим Путіна приречений на страшний провал, з якого він не вийде ніколи. Жодні перестановки, переговори та перемир'я не врятують його. І якщо громадяни Росії не скинуть Путіна на дно історії, то підуть разом з ним, позбавляючи майбутнього своїх дітей та онуків. Жодної влади Путіна не вистачить, щоб зупинити тотальну руйнацію свого режиму та особисту катастрофу для себе. Вже нічого не можна зробити, не допоможуть ні переговори, навіть якщо зараз вивести війська, вже нічого не допоможе. Механізм запущено. Він зруйнує путінський режими та вб'є його особисто. І питання полягає у тому, чиїми руками. Найкраще, що можуть зробити російські громадяни, самі усунути Путіна. Вони назавжди закриють питання колективної вини", - резюмував він.

Нагадаємо, Арестович розповів, чому Росії "життєво необхідно" захопити Україну.

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