Арестович висловився про подальшу долю Кримського мосту та розчарував українців невтішним прогнозом

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кримському мосту нічого не загрожує, навіть якщо по ньому завдадуть удару ракетами ATACMS.
Попри це, радник ОП, впевнений, що ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим.
Такий прогноз Арестович озвучив в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.
"Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту ніф*га не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 "Томагавків" (багатоцільових високоточних крилатих ракет - ред.) прилетить одночасно, Ну добре, 100 або 50", - вважає він.
Як пояснив Арестович, навіть якщо ЗСУ завдасть удару по мосту ATACMS, ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Тому знищення мосту, за його прогнозом, є малоймовірним.
Як раніше повідомляв радник ОП Арестович, українська армія під Херсоном має перевагу в артилерії над окупантами і завдає ударів по російському угрупованню, щоб воно "посипалося".
Читайте також: