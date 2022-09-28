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Арестович висловився про подальшу долю Кримського мосту та розчарував українців невтішним прогнозом

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Арестович висловився про подальшу долю Кримського мосту та розчарував українців невтішним прогнозом

Фото: Associated Press

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кримському мосту нічого не загрожує, навіть якщо по ньому завдадуть удару ракетами ATACMS.

Попри це, радник ОП, впевнений, що ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим.

Такий прогноз Арестович озвучив в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.

"Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту ніф*га не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 "Томагавків" (багатоцільових високоточних крилатих ракет - ред.) прилетить одночасно, Ну добре, 100 або 50", - вважає він.

Як пояснив Арестович, навіть якщо ЗСУ завдасть удару по мосту ATACMS, ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Тому знищення мосту, за його прогнозом, є малоймовірним.

Як раніше повідомляв радник ОП Арестович, українська армія під Херсоном має перевагу в артилерії над окупантами і завдає ударів по російському угрупованню, щоб воно "посипалося".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1217
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