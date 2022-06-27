Арестович: Війна вступила в нову фазу – фазу ракетного терору

Ракетні удари, за даними радника голови ОП, завдаються з різних боків і усією номенклатурою, яка є.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував сьогоднішній удар по Кременчуку та заявив, що війна вступила в нову фазу – фазу ракетного терору.

Про це Арестович сказав в ефірі "Фейгін Live".

"Били з Курської області стратегічні бомбардувальники, за попередніми даними, ракетами Х-22. Це страшенно стара ракета, неточна. Били до центру міста густонаселеного. Ракетний терор. Якщо додати до цього ситуацію в Харкові, Києві, Миколаєві і так далі, Охтирка сьогодні, я вже не кажу про міста та місцини, наближені до лінії розмежування, то зрозуміло, що почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове можливе відхилення ракет типу Х-22 – 600 метрів, по жодним точним цілям у центрі міста бити неможливо. Не кажучи вже про те, що Женевська конвенція та міжнародне законодавство прямо забороняє завдання ударів, які супроводжуються можливими цивільними жертвами. Тобто порушуються усі правила війни, міжнародне право. І можна констатувати таку розтягнуту ракетну Бучу. Війна вступила у нову фазу – фазу ракетного терору", - заявив він.

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Радник голови ОП наголосив, що ракетні удари завдаються з різних боків і, зокрема, сьогодні наша розвідка випустила таку заяву, що можливі нові удари з території Білорусі.

"Але я практично не сумніваюся, якщо розпакували тримісячне вето, то значить, битимуть і далі… По Харкову б'ють "Іскандери", наприклад, - це стаціонарні комплекси, по Харкову б'ють польовою артилерією, по Миколаєву б'ють некерованими ракетами типу "Ураган", по Одесі б'ють крилатими – їх збиває ППО успішно. По Києву крилатими (ракетами – ред..) – з повітряного простору Білорусі били, б'ють ще з Чорного моря, з Каспійського, з Курської області, за попередніми даними, які знову ж таки, потребують перевірки. Загалом, усією номенклатурою, яка є", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

Трагедія в Кременчуці: від удару ракетами по ТРЦ загинули 10 людей і ще понад 40 - поранені

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