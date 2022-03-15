Арестович: Ворог зараз зміщатиме свої зусилля на ракетні удари, ми повинні бути до цього готові

Арестович: Ворог зараз зміщатиме свої зусилля на ракетні удари, ми повинні бути до цього готові

За словами радника керівника ОП, українські військові вправно збивають велику частину ракет окупантів.

Російські загарбники збираються сконцентруватися на ракетних ударах по Україні.

Про це під час брифінгу 15 березня заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Звісно, якщо нам допоможуть із новітньою зброєю і технікою, ворогові стане ще гірше. Але треба розуміти, що він буде зараз зміщати свої основні зусилля в напрямок ракетних ударів балістичними ракетами "Іскандер" або крилатими ракетами з російських літаків.

Ми повинні бути до цього готові. Збройні сили на варті. Ми вправно збиваємо достатню частину цих крилатих ракет. Ну а решта є війна. Я думаю, що закликати на 20-ту добу до психологічної стійкості вже марно, всі її вже мають. Гарного вам дня, стежте за нашими наступними повідомленнями", - сказав Арестович.

ТСН.ua

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