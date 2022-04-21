Арестович вважає, що одяг Шойгу під час зустрічі з Путіним – сигнал до закінчення війни

Арестович вважає, що одяг Шойгу під час зустрічі з Путіним – сигнал до закінчення війни

Він зазначив, що це демонстрація миролюбних намірів.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна зі своєю "правою рукою", міністром оборони РФ Сергієм Шойгу спричинила низку обговорень.

Зокрема, юзери звернули увагу на неприродну позу кремлівського "фюрера" та вже встигли створити низку мемів. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час цієї зустрічі також помітив сигнал до закінчення війни.

Так, в інтерв'ю російському адвокату та правозахиснику Марку Фейгіну політик зазначив, що те, що Шойгу одягнувся в цивільне – свідчить про демонстрацію миролюбних намірів.

скриншот з відео

"Цивільний костюм означає зняття тональності війни. Це демонстрація миролюбних намірів. Або принаймні готовності до конструктиву. Тому що, якби вони говорили: "Доб'ємо, переможемо!", то Шойгу прийшов би у військовій формі, брязкаючи нагородами. Це як: " И на груди его могучей не в ряд один, а в шесть рядов Одна медаль висела кучей, но не за взятье городов, а лишь за выслугу летов". Ось як багато наслідків із цієї простої зустрічі", – зазначив він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу планували відправити українців до концтаборів у Західному Сибіру. Він наголосив, що мета Росії - знищення нашої країни, нації і колонізація України.

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