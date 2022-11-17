Арестович запевнив у перемозі: "Будемо воювати вилами і гризти землю, але викинемо окупантів"

Радник ОП наголосив, що навіть, якби окупанти вбили всіх українців, то трава підійметься і задушить останнього загарбника.

Радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що Україна переможе у війні з Росією воєнним шляхом, за підсумками чого відбудуться переговори.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Сьогодні в Economist була така дуже об’ємна програмна стаття: три сценарії на 23 рік. Захід зменшує постачання озброєння Україні, Росія збирається з силами і, зазнаючи втрат, переламує хід війни у свій бік – один сценарій. Другий сценарій – тупик, стаціонар і Захід підштовхує до переговорів. І третій – ми, звідки не візьмись, збираємося з силами, виламуємо, зачищаємо і тоді переговори по факту завершення війни. Так ось я обіцяю третій варіант. Не прийме наше суспільство і не буде жодного стаціонару, і не буде жодної поразки від Росії", – розповів Арестович.

Він запевнив, що Україна не припинить воювати аж до своєї остаточної перемоги.

"Рогатками, палками-копалками, камінням, граблями, вилами, але ми будемо воювати. Без світла, без їжі, без води, без нічого. Ми будемо жерти коріння, землю, але ми будемо воювати, поки не доб’ємо останнього гада і не викинемо з нашої землі. Не буде озброєння – перейдемо до партизанської форми війни. Битимуть партизан – будемо диверсійно діяти. Вб’ють усіх, значить трава підійметься і задушить останнього загарбника", – наголосив радник президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив про невисоку ймовірність саме військової перемоги України, яка визначається як вигнання росіян з усієї території, включно з Кримом.

Цю заяву прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ все звільнять воєнним шляхом.

За оцінками очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

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