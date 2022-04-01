Арестович запевнив в оптимістичній ситуації для України: "Співвідношення 55 на 45"

Ворог намагається атакувати, але зазнає втрат.
Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що для України в цілому ситуація є оптимістичною, "у співвідношенні 55 на 45".
"В цілому ситуація для нас оптимістична. У співвідношенні 55 на 45. Але противник продовжує здійснювати повітряні та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та продовжує нищити житлові квартали", - сказав Арестович.
Раніше Арестович повідомив, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме "ще тиждень, може, й більше".
А міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що війна в Україні може тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа.
Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.
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