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Арестович записав спецзвернення, у якому прокоментував звірське вбивство окупантами людей на Київщині

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Арестович записав спецзвернення, у якому прокоментував звірське вбивство окупантами людей на Київщині

Радник голови ОП вшанував пам'ять тих, хто загинув від рук російських загарбників, мовчанням.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович записав спеціальне звернення, у якому прокоментував звірське вбивство російськими окупантами людей на Київщині – у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Цим відеозверненням Арестович хотів звернути увагу світу на ці криваві, нелюдські злочини:

"Ці міста, які звільнені, являють собою картинку з фільму жахів постапокаліптичного і серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них зв'язані руки, сліди катувань. Вбиті вони пострілами в потилицю. Про такі речі, як пограбування, або намагання забрати золото, коштовні речі, килими, пральні машини годі вже говорити", - зазначив Арестович.

Він наголосив, що всі ці злочини "безумовно будуть враховані і прокуратурою України, і правоохоронними органами і міжнародними кримінальними судами".

"Але перше, - я хочу присвятити паузу мовчання на шану цих людей, що загинули за Україну.  Хочу вас завірити що жодний злочин не залишиться безкарно. Світ має жахнутися того, що відбулося в Бучі, Ірпіні і Гостомелі. І, на жаль, я думаю, що в інших містах картинка не краща", - сказав Арестович.

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