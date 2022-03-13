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Арестович засудив політиків, які звинувачують Арахамію та Подоляка у провокуванні нападу на Яворівський полігон

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Арестович засудив політиків, які звинувачують Арахамію та Подоляка у провокуванні нападу на Яворівський полігон

Арестович зазначив, що такі заяви деяких політиків свідчать про те, що вони працюють не в інтересах України. 

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович засудив політиків, які звинувачують Давида Арахамію та Михайла Подоляка у провокуванні бомбардування Яворівського полігону. 

Про це він сказав під час свого відеозвернення 13 березня. 

Арестович зазначив, що такі заяви деяких політиків свідчать про те, що вони працюють не в інтересах України. 

"Давид Арахамія та Михайло Подоляк сфотографувались на полігоні у Яворові. Це було 6 березня. Цей полігон великий. Сьогодні вночі там стався удар і дехто з опозиційних політиків радісно розігнав інформацію разом з російськими службами інформаційно-психологічної пропаганди, що мовляв, вони напередодні сфотографувались і, що туди щось прилетіло. Ну звісно, звідки Росії знати, що там є полігон. Це - політика", - сказав Арестович. 

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 осіб.

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