Арестович засудив політиків, які звинувачують Арахамію та Подоляка у провокуванні нападу на Яворівський полігон

Арестович зазначив, що такі заяви деяких політиків свідчать про те, що вони працюють не в інтересах України.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович засудив політиків, які звинувачують Давида Арахамію та Михайла Подоляка у провокуванні бомбардування Яворівського полігону.
Про це він сказав під час свого відеозвернення 13 березня.
Арестович зазначив, що такі заяви деяких політиків свідчать про те, що вони працюють не в інтересах України.
"Давид Арахамія та Михайло Подоляк сфотографувались на полігоні у Яворові. Це було 6 березня. Цей полігон великий. Сьогодні вночі там стався удар і дехто з опозиційних політиків радісно розігнав інформацію разом з російськими службами інформаційно-психологічної пропаганди, що мовляв, вони напередодні сфотографувались і, що туди щось прилетіло. Ну звісно, звідки Росії знати, що там є полігон. Це - політика", - сказав Арестович.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 осіб.
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