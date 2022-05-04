Арестович заявив про готовність України завдати росіянам військової поразки

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українська армія налаштована перемогти у повномаштабній війні з російськими окупантами.

Він завпевнив, що Україні готова завдати російським загарбникам військової поразки. Водночас Радник керівника Офісу президента зауважив, що це буде зробити досить складно.

Свою думку Арестович висловив На стрімі "24 Каналу" з Андріаною Кучер.

"Готовність є. От я вам можу зараз офіційно повідомити, що ми хочеми завдати росіянам військової поразки. Але щоб завдати її технічно, це ще дуже багато питань, які доведеться вирішувати. Але те, що ми щонайменше будемо гнати їх до стану на 23 лютого, це однозначно, поки буде змога", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, чому російські війська безперервно продовжують свій наступ.

Втрати російської армії станом на 4 травня

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