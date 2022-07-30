Арестович заявив про початок третьої фази війни: які цілі ставить перед собою армія РФ у цьому етапі

29 липня російські окупанти влаштували артобстріл колонії в Оленівці, де вони в жахливих умовах утримували полонених українських військових та цивільних. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що терористичний акт росіян зумовив початок третьої фази війни.

За словами Арестовича, третя фаза війни є вирішальною, яка покаже подальший перебіг бойових дій в Україні.

Таку думку радник ОП висловив у розмові з російським адвокатом, журналістом Марком Фейгіним у п'ятницю, 29 липня.

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"У цій війні є особливість. Фаза війни завжди змінюється через умовну Бучу. Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку. Вони по-іншому не можуть ", – сказав Арестович.

На його думку, в наступній фазі росіяни хочуть здобути перевагу одразу на 5 напрямках. Однак він впевнений, що така тактика росіян буде програшною. Вона, зрештою, зруйнує усі задуми окупантів щодо "прориву".

Нагадаємо, 29 липня окупаційні війська Росії здійснили чергову терористичну атаку проти українців. Російські війська обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де вони утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки багато людей загинули та зазнали поранень. У цьому обстрілі загарбники звинуватили ЗСУ.

В колонії утримувалося багато бійців полку "Азов". Лідер Азовського руху Андрій Білецький оголосив, що на організаторів та виконавців цього злочину відкрито полювання.

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