Арестович заявив про розкол в російській армії: "Перші дзвіночки вже звучать"

Водночас ЗСУ продовжують тиснути, і це може дати свої результати.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про втечу російських окупантів на одній з ділянок фронту, що може бути провісником великого розколу.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Цікава ситуація між Кремінною та Сватовим. Російські війська побігли у двох місцях. Відзначена втеча: залишення позицій та відхід в тили в порушення наказу. Ну, це перші дзвіночки вже звучать. Ці тріщинки –передвістя майбутнього великого розколу", – пояснив Арестович.

"Українські війська не послаблюють тиск на ділянці Сватове-Кремінна, продовжують тиснути, і це може дати свої результати", – додав радник президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ відбивають ворожі атаки у районі Білогорівки та успішно просуваються в напрямку Сватового-Кремінної.

Додамо, Генштаб ЗСУ повідомив ввечері 16 грудня, що російські загарбники намагаються прорвати українську оборону на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас захисники України уразили три ворожі райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів.

Мапа війни на 16 грудня: росіяни обстрілюють Бахмутський напрямок і укріплюються на Херсонщині

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