Арестович заявив, що окупанти пішли в атаку на Запоріжжі та назвав мету ворога там

Зрештою, всі ці ворожі війська будуть перекинуті на "звільнення" Донецької і Луганської областей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив 16 листопада, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем на Запоріжжі.

Про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Злі язики стверджують, що Запорізька область зарухалася і під Гуляйполем наш ворог пішов у атаку. Подробиці поки невідомі, але кажуть, що може бути досить неприємно", – розповів радник ОП.

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Він також повідомив, що учасниками атаки є частково російські війська, виведені з-під Херсона, а частково – ті сили ворога, які вже були там на місці.

"Задум зрозумілий. Повернулися ми до того, що було на другій фазі війни, після того, як вони перекинули війська з-під Києва, з півночі України вивели. Вони знову повертаються до того ж задуму, який в академії фронту – великі кліщі, малі кліщі", – додав Арестович.

"Логіка зрозуміла і ми про неї говорили на самому початку – що всі ці війська будуть перекинуті на "звільнення" Донецької і Луганської областей, щоби представити це як результат війни. "От "ДНР" і "ЛНР" так звані ми відбили, вони – частина Росії, не дарма вісім років страждали" – це те, що можна продати всередині Росії як політичний результат війни", – пояснив радник президентського офісу.

Нагадаємо, військовий експерт Романа Світан, анонсував, що після деокупації Херсонщини ЗСУ можуть почати наступ по всій лінії Запоріжжя, аби вийти на узбережжя Азовського моря.

Ще один військовий експерт Юрій Федоров заявив про можливий майбутній прорив ЗСУ в Запорізькій області.

А військовий експерт Олег Жданов повідомив про суттєве підсилення російських військ на Запорізькому напрямку, де основні сили розміщені в районі Мелітополя. За словами Жданова, це вже створює проблеми на Запорізькому напрямку.

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