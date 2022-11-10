Арестович заявив, що окупанти відійшли на Херсонщині з першої лінії оборони на другу: "Хе*ячимо по них"

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив 10 листопада, що російські війська на Херсонщині відійшли з першої лінії оборони на другу.

Про це він розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Російські війська пішли з першої лінії оборони на другу лінію, яка в середньому розташована за 70 кілометрів від першої. По периметру все ми зайняли. Зараз позиції завглибшки 12-15 кілометрів від попередньої лінії зіткнення. Плацдарм суттєво скоротився", – повідомив радник ОП.

Також читайте Росіяни почали тікати з Херсона на моторних човнах: у Мережі опублікували відео

"Жахливо злі язики кажуть, що наші війська вже в Чорнобаївці, хоча на карті це не позначено. Не знаю, вірити чи ні, але злі російські язики базікають про Чорнобаївку, як ми бачимо, ну, дуже близько до Херсона", – додав Арестович.

"Ну, Томина балка – там великі іригаційні споруди, вони по них стали в лінію оборони. Снігурівка – там ми суттєво просунулися", – повідомив він.

На думку радника президентського офісу, російські війська згодом повністю залишать Херсонщину.

"Поки відходять з першої лінії на другу. Я впевнений, що вони підуть. Рішення ухвалене. І ознакою такого рішення є незворотні процеси у вигляді підриву мостів. Якщо збираються залишатися – мостів не підривають", – пояснив Арестович.

Він також вкотре розвіяв міфи про те, що відхід окупантів з Херсонщини – це нібито "договорняк" з Україною.

"Ми хе*ячимо так по них, що гай шумить! От просто зараз працюють по Антонівському мосту. Там великі, смачні вибухи. Треба розуміти, що у нас на цьому театрі недостатність далекобійної артилерії, як і всюди. Ми працюємо і HIMARS, і артилерією, коли можемо. Але коли можемо. Далеко не всі цілі ми можемо обстрілювати і далеко не всі завдання вирішувати", – поінформував радник ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив 10 листопада, що під час стрімкого контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили вже 41 населений пункт.

Станом на вечір 10 листопада російські окупанти відводять свої сили з Херсонщини, проте на правому березі ще залишаються ворожі підрозділи. В ОК "Південь" сказали, що ЗСУ готові до будь-яких підступних дій окупантів.

За оцінкою США, процес втечі окупантів із Херсона може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Зеленський за 10 листопада: Хороші новини з Півдня - 41 місто і село звільнено

Читайте також: