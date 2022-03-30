Також він зазначив, що результат переговорів у Стамбулі – відсутність будь-яких компромісів з боку України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія хоче знищити Україну, щоб вона стала нікому нецікавою.

Про це він повідомив у відеозверненні щодо результатів переговорів у Стамбулі. Ролик з’явився на його YouTube-каналі 30 березня. Політик зазначив, що саме це він говорив ще три роки тому.

"Велика війна, військова агресія та мирна угода – це завжди компроміс між сторонами. Завжди. Тому що обидві сторони зазнають втрат. І якщо ви думаєте, що ми не несемо – дуже помиляєтеся. Вони практично знищили нашу військову промисловість багато в чому та багато в чому добивають цивільну спеціально. Як я говорив у відео 2019 року, вони зроблять все, щоб нас просадити так, щоб ми стали нікому не цікаві, як зруйнована територія. Ось вони це і роблять, і це робитимуть. Але вчорашні переговори та їхній проміжний результат – відсутність будь-яких компромісів з нашого боку", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, як довго може тривати активна фаза бойових дій в Україні. Так, він прогнозує, що вона триватиме "ще тиждень, може, й більше".

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