Арестович заявив, що російська армія в Україні голодує: "Жерти нічого фізично"

В РФ вже почали використовувати харчі з недоторканного запасу.

Російські війська приблизно вже три місяці голодують на фронті в Україні, отримуючи 50-75% від відповідної норми, особливо це стосується мобілізованих.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

Радник ОП відповів на запитання, чи може президент Росії Володимир Путін мобілізувати 5 млн осіб, сказавши, що країна-агресорка не зможе озброїти та нагодувати таку кількість військових.

"Ви знаєте, що російські війська приблизно вже місяці три на голодному пайку? Особливо мобілізовані. Тобто їм видають 50-75% від норми. А декому взагалі затримують. Ну, жерти нічого фізично", – повідомив Арестович.

Він додав, що російські війська вже почали використовувати харчі з недоторканного запасу армії.

"Наші солдати, коли захоплюють їхні позиції, почали брати НЗ морське, наприклад, консервована картопля. Така лише на підводному човні. А це дорогий продукт: він у НЗ, ним годують лише екіпажі стратегічних підводних ракетоносців. Якщо його почали давати цим – отже, вони розпочали вилучення стратегічних запасів", – пояснив радник ОП.

Він також зауважив, що росіяни багато чого вилучають з Білорусі: від снарядів, техніки до форми та продовольства.

"Російська армія просто голодує", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, українська розвідка напередодні опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта. В ній військовий скаржиться на жахливе забезпечення армії: на три дні їжі привезли стільки, стільки людина з'їдає за раз.

Новий наступ окупантів у січні-лютому: чи вистачить у росіян сил? | Михайло Самусь

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