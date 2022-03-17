Арестович заявив, що російські військові здатні вести бойові дії лише протягом найближчих 10-14 днів

Підкріплення окупантам чекати нізвідки, переконаний радник голови ОП.

Радник голові Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

Про це Арестович розповів виданню "Радіо Свобода".

За його словами, приблизно з 200 тис. російських окупантів, що вторглися до України, знищені 15 тис., а ще 18-20 тис. стали небоєздатними.

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"Десь 60 (тактичних груп – ред.) зараз оперує, але вони звʼязані боями по всій Україні, і десь 10 у них в резерві ще. Це жалюгідні сили за такого розмаху та інтенсивності бойових дій", – сказав радник голови ОП.

"Думаю, що 10 днів, може, 14 у них залишилося на те, щоб вони взагалі були здатні на активні бойові дії. Потім неминучий перехід до позиційної війни, вони стають в оборону, як зараз під Києвом, наприклад. І вже оперативного розмаху не буде", – пояснив Арестович.

На його думку, після цього стартують тактичні бої за маленькі села та для вирівнювання позицій. Водночас підкріплення сил російським військовим чекати нізвідки.

"Навіть, якщо вони нашкребуть зараз резерви, хоча у них із цим величезні проблеми, у самій Росії та в Сирії не вдалося набрати. І (навіть якщо – ред.) вони перекинуть їх сюди, то ці резерви не будуть здатні принципово змінити ситуацію. Тобто зараз вони перед оперативним глухим кутом, а потім і програш може стати (реальним) протягом двох-трьох тижнів", – розповів радник голови ОП.

Арестович також запевнив, що наразі Україна має достатньо ресурсів, щоб відбивати атаки, проте Росія продовжить атакувати з неба.

"Цього добра у них вистачає – крилатих ракет повітряного базування, типу "Іскандер". І вони битимуть, може,битимуть більше, ніж зараз", – припустив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше Арестович також заявив, що російська армія свідомо завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні.

ТСН.ua