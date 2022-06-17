Арестович заявив, що Захід не хоче остаточної поразки Росії у війні в Україні, і пояснив чому

Арестович заявив, що Захід не хоче остаточної поразки Росії у війні в Україні, і пояснив чому

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи інформацію про те, що країни Заходу домовилися не поставляти Україні танки і штурмові літаки, вважає, що західні партнери не хочуть остаточної поразки РФ у війні в Україні.

Арестович нагадав, що це озброєння є основою для успішних наступальних дій.

Про це радник голови ОП повідомив у розмові з російським адвокатом та правозахисниким Марком Фейгіним у п'ятницю, 17 червня.

"Зрозуміло, про що йдеться. Вони (країни Заходу - ред.) не хочуть остаточної поразки РФ. Вони хочуть примусити Росію до переговорів, щоб укласти мир", - сказав Арестович.

Водночас він передбачає, що європейські плани щодо укладання миру шляхом переговорів між Росією та Україною не будуть мати успіху.

"Мова піде про звільнення Україною усієї території військовим шляхом, або принаймні до лінії кордону, яка була до 24 лютого. Просто через одну просту причину. Одного разу настане перелов - російська війська почнуть відходити з України самі, як відходили з Київської, Сумської, Чернігівської областей. Розуміючи безперспективність, почнуть відходити", - пояснив Арестович.

Варто зазначити, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що серед країн Заходу є домовленість не поставляти Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією. Він додав, що президент України Володимир Зеленський в курсі цієї домовленості.

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