Арестович зробив прогноз щодо тривалості війни і назвав головні завдання в тилу і на фронті

На думку експерта, Путін не збирається закінчувати війну щонайменше до наступних виборів президента США у листопаді 2024 року.

Військово-політичний експерт Олексій Арестович вважає, що президент держави-агресорки Володимир Путін може упродовж однієї доби ухвалити рішення про закінчення війни, але шанси на те, що він це зробить, є мінімальними. Тому Україні потрібно готуватися до того, що війна триватиме ще понад рік, і займатися підготовкою до тривалих бойових дій потрібно не тільки на фронті, але й в тилу.

Такий прогноз він зробив у четвер, 5 жовтня, у розмові з журналістом Дмитром Гордоном, фрагмент якої Арестович опублікував у своєму Telegram-каналі.

Як довго триватиме війна

“Путін тягнутиме до виборів у Сполучених Штатах, це чітка установка на наступний рік. Вибори - у листопаді [2024 року], третина бюджету - на оборону... на напад, зрозуміло. Це вони готуються мінімум весь наступний [рік] воювати”, - зауважив експерт.

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За його словами, Україні для того, щоб воювати ще один рік, потрібно вживати радикальні заході - “від зміни глобального законодавства до звільнення неспроможних людей” та надання “надзвичайних повноважень тим, які здатні розгорнути військову промисловість”.

Арестович вважає, що жити в режимі постійних позик від Заходу стане важче, тому українцям потрібно перебудувати державу за прикладом Ізраїлю “зразка 1948-го року” [тоді армії 5 арабських держав атакували новостворену ізраїльську державу].

Що робити в тилу і на фронті

Військовий експерт вважає, що на лінії зіткнення із російськими військами Силам оборони України потрібно перерізати залізницю на південному фронті та завершити наступальну операцію на Токмак, після чого стати в “міцну оборону” і накопичувати в тилу війська.

За його словами, таке накопичення сил може тривати 9-12 місяців.

“Ось така зараз перспектива - закінчувати контрнаступ, облишити всі відчайдушні контрнаступи, стати в оборону, рити 8 наших "ліній Суровікіна" і готувати в тилу війська”, - резюмував Арестович.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не прагне відвоювати “додаткові території” під час війни в Україні, а повномасштабне вторгнення пояснив бажанням “почуватися в безпеці”.

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