"За чергову Чорнобаївку": Арестовичу присвоїли звання підполковника (фото)

Українці привітали радника президента.

Радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому було присвоєно військове звання підполковника.

Про це він 3 квітня написав у себе в Facebook.

"...варто було на декілька днів відлучитися.)" - пожартував Арестович.

У коментарях до публікації українці кинулися вітати радника президента, якого називають "головним заспокійливим" під час війни.

"Це за чергову Чорнобаївку?", "Все ж таки зрозуміли в яке відрядження їздив Арестович?", "Я гадав, що вже давно Генерал", "Вітаю! Ви це заслужили по праву", - написали під фото.

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Скріншот

Скріншот