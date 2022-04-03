"За чергову Чорнобаївку": Арестовичу присвоїли звання підполковника (фото)

Українці привітали радника президента.
Радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому було присвоєно військове звання підполковника.
Про це він 3 квітня написав у себе в Facebook.
"...варто було на декілька днів відлучитися.)" - пожартував Арестович.
У коментарях до публікації українці кинулися вітати радника президента, якого називають "головним заспокійливим" під час війни.
"Це за чергову Чорнобаївку?", "Все ж таки зрозуміли в яке відрядження їздив Арестович?", "Я гадав, що вже давно Генерал", "Вітаю! Ви це заслужили по праву", - написали під фото.